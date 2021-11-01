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Ливерпуль - Арсенал 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
20 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
ЛиверпульАрсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Арсенал, которое состоится 20 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Испания Микель Артета
История личных встреч
03.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Арсенал0 : 3Ливерпуль
01.10.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Ливерпуль0 : 0 4 : 5Арсенал
28.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль3 : 1Арсенал
29.08.2020 Суперкубок Англии Финал Арсенал1 : 1 5 : 4Ливерпуль
15.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Арсенал2 : 1Ливерпуль
30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Ливерпуль5 : 5 5 : 4Арсенал
24.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль3 : 1Арсенал
29.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ливерпуль5 : 1Арсенал
03.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 11 Арсенал1 : 1Ливерпуль
22.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Арсенал3 : 3Ливерпуль
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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