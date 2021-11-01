Ливерпуль - Арсенал 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
20 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Арсенал, которое состоится 20 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Микель Артета
История личных встреч
|03.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 3
|01.10.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 0 4 : 5
|28.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 1
|29.08.2020
|Суперкубок Англии
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 1
|30.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|5 : 5 5 : 4
|24.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 1
|29.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|5 : 1
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 1
|22.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|3 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.