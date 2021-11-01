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Вулверхэмптон - Вест Хэм 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
20 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
ВулверхэмптонВест Хэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Вест Хэм, которое состоится 20 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
05.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Вулверхэмптон2 : 3Вест Хэм Юнайтед
27.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вест Хэм Юнайтед4 : 0Вулверхэмптон
20.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Вест Хэм Юнайтед0 : 2Вулверхэмптон
04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Вулверхэмптон2 : 0Вест Хэм Юнайтед
29.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вулверхэмптон3 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Вест Хэм Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
09.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала Вест Хэм Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
01.01.2011 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Хэм Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
16.10.2010 Англия - Премьер-лига Тур 8 Вулверхэмптон1 : 1Вест Хэм Юнайтед
23.03.2010 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Хэм Юнайтед1 : 3Вулверхэмптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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