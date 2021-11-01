Вулверхэмптон - Вест Хэм 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
20 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Вест Хэм, которое состоится 20 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|05.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 3
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|4 : 0
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 2
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 0
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|3 : 0
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 1
|09.01.2016
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|01.01.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 0
|16.10.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 1
|23.03.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.