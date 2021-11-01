Ньюкасл - Брентфорд 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
20 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл - Брентфорд, которое состоится 20 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Томас Франк
История личных встреч
|22.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 0
|14.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|1 : 2
|15.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Ньюкасл» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.