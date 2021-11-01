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Манчестер Сити - Эвертон 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
21 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Манчестер СитиЭвертон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Эвертон, которое состоится 21 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Испания Рафаэль Бенитес
История личных встреч
23.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 38 Манчестер Сити5 : 0Эвертон
20.03.2021 Кубок Англии 1/4 финала Эвертон0 : 2Манчестер Сити
17.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 16 Эвертон1 : 3Манчестер Сити
01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Манчестер Сити2 : 1Эвертон
28.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Эвертон1 : 3Манчестер Сити
06.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Эвертон0 : 2Манчестер Сити
15.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Сити3 : 1Эвертон
31.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 32 Эвертон1 : 3Манчестер Сити
21.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 2 Манчестер Сити1 : 1Эвертон
15.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Эвертон4 : 0Манчестер Сити

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