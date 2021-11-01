Манчестер Сити - Эвертон 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
21 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Эвертон, которое состоится 21 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|5 : 0
|20.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 2
|17.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 3
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 1
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 3
|06.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|0 : 2
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 1
|31.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 3
|21.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 1
|15.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|4 : 0