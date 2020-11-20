Севилья - Алавес 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
20 Ноября 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Алавес, которое состоится 20 ноября 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Алавес
Витория
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
|23.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 0
|19.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 2
|02.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 1
|15.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 1
|04.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 0
|02.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 1
|19.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 0
|14.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 0
|06.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 1
|01.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 1