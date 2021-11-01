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Атлетико - Осасуна 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
20 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
АтлетикоОсасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Осасуна, которое состоится 20 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
16.05.2021 Испания - Примера Тур 37 Атлетико М2 : 1Осасуна
31.10.2020 Испания - Примера Тур 8 Осасуна1 : 3Атлетико М
17.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Осасуна0 : 5Атлетико М
14.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Атлетико М2 : 0Осасуна
15.04.2017 Испания - Примера Тур 32 Атлетико М3 : 0Осасуна
27.11.2016 Испания - Примера Тур 13 Осасуна0 : 3Атлетико М
24.02.2014 Испания - Примера Тур 25 Осасуна3 : 0Атлетико М
25.09.2013 Испания - Примера Тур 6 Атлетико М2 : 1Осасуна
17.03.2013 Испания - Примера Тур 28 Осасуна0 : 2Атлетико М
28.10.2012 Испания - Примера Тур 9 Атлетико М3 : 1Осасуна

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