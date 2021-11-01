Атлетико - Осасуна 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
20 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Осасуна, которое состоится 20 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 3
|17.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 5
|14.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 0
|15.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 0
|27.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 3
|24.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 25
|3 : 0
|25.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 1
|17.03.2013
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 2
|28.10.2012
|Испания - Примера
|Тур 9
|3 : 1