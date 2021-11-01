Сельта - Вильярреал 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
20 Ноября 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Вильярреал, которое состоится 20 ноября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
|Унаи Эмери
История личных встреч
|09.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 4
|08.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 4
|13.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 1
|24.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 3
|30.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 29
|3 : 2
|08.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 3
|28.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 35
|4 : 1
|17.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 1
|12.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 27
|0 : 1
|16.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 8
|5 : 0