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Реал Сосьедад - Валенсия 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
21 Ноября 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
Реал СосьедадВаленсия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Валенсия, которое состоится 21 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
11.04.2021 Испания - Примера Тур 30 Валенсия2 : 2Реал Сосьедад
29.09.2020 Испания - Примера Тур 4 Реал Сосьедад0 : 1Валенсия
22.02.2020 Испания - Примера Тур 25 Реал Сосьедад3 : 0Валенсия
17.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Валенсия1 : 1Реал Сосьедад
10.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Валенсия0 : 0Реал Сосьедад
29.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Реал Сосьедад0 : 1Валенсия
25.02.2018 Испания - Примера Тур 25 Валенсия2 : 1Реал Сосьедад
24.09.2017 Испания - Примера Тур 6 Реал Сосьедад2 : 3Валенсия
26.04.2017 Испания - Примера Тур 34 Валенсия2 : 3Реал Сосьедад
10.12.2016 Испания - Примера Тур 15 Реал Сосьедад3 : 2Валенсия

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