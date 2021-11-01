Реал Сосьедад - Валенсия 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
21 Ноября 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Валенсия, которое состоится 21 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|11.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 2
|29.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 1
|22.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 25
|3 : 0
|17.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 1
|10.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 0
|29.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 1
|25.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 1
|24.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 3
|26.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 34
|2 : 3
|10.12.2016
|Испания - Примера
|Тур 15
|3 : 2