Хетафе - Кадис 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
21 Ноября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Кадис, которое состоится 21 ноября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Альваро Сервера
История личных встреч
|10.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 1
|20.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 2
|11.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 25
|3 : 2
|11.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 4
|3 : 0