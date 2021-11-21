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Хетафе - Кадис 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
21 Ноября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
ХетафеКадис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Кадис, которое состоится 21 ноября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Испания Кике Санчес Флорес
Испания Альваро Сервера
История личных встреч
10.04.2021 Испания - Примера Тур 30 Хетафе0 : 1Кадис
20.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Кадис0 : 2Хетафе
11.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 25 Хетафе3 : 2Кадис
11.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 4 Кадис3 : 0Хетафе

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