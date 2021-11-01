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Гранада - Реал Мадрид 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
21 Ноября 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
ГранадаРеал Мадрид

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Реал Мадрид, которое состоится 21 ноября 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
13.05.2021 Испания - Примера Тур 36 Гранада1 : 4Реал Мадрид
23.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Реал Мадрид2 : 0Гранада
13.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Гранада1 : 2Реал Мадрид
05.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Реал Мадрид4 : 2Гранада
06.05.2017 Испания - Примера Тур 36 Гранада0 : 4Реал Мадрид
07.01.2017 Испания - Примера Тур 17 Реал Мадрид5 : 0Гранада
07.02.2016 Испания - Примера Тур 23 Гранада1 : 2Реал Мадрид
19.09.2015 Испания - Примера Тур 4 Реал Мадрид1 : 0Гранада
05.04.2015 Испания - Примера Тур 29 Реал Мадрид9 : 1Гранада
01.11.2014 Испания - Примера Тур 10 Гранада0 : 4Реал Мадрид

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