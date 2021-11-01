Гранада - Реал Мадрид 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
21 Ноября 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Реал Мадрид, которое состоится 21 ноября 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|13.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 4
|23.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 0
|13.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 2
|05.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 8
|4 : 2
|06.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 36
|0 : 4
|07.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 17
|5 : 0
|07.02.2016
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 2
|19.09.2015
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 0
|05.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 29
|9 : 1
|01.11.2014
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 4