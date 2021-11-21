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Эльче - Бетис 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
21 Ноября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
ЭльчеБетис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Бетис, которое состоится 21 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Испания Фран Эскриба
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
04.04.2021 Испания - Примера Тур 29 Эльче1 : 1Бетис
01.11.2020 Испания - Примера Тур 8 Бетис3 : 1Эльче
16.03.2014 Испания - Примера Тур 28 Эльче0 : 0Бетис
20.10.2013 Испания - Примера Тур 9 Бетис1 : 2Эльче

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