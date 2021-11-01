Аталанта - Специя 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
20 Ноября 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 13-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Специя, которое состоится 20 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Специя
Специя
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|12.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|3 : 1
|21.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 0