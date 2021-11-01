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Лацио - Ювентус 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
20 Ноября 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 13-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
ЛациоЮвентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Ювентус, которое состоится 20 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
06.03.2021 Италия - Серия А Тур 26 Ювентус3 : 1Лацио
08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Лацио1 : 1Ювентус
20.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Ювентус2 : 1Лацио
22.12.2019 Суперкубок Италии Финал Ювентус1 : 3Лацио
07.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Лацио3 : 1Ювентус
27.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Лацио1 : 2Ювентус
25.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Ювентус2 : 0Лацио
03.03.2018 Италия - Серия А Тур 27 Лацио0 : 1Ювентус
14.10.2017 Италия - Серия А Тур 8 Ювентус1 : 2Лацио
13.08.2017 Суперкубок Италии Финал Ювентус2 : 3Лацио

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