Лацио - Ювентус 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
20 Ноября 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 13-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Ювентус, которое состоится 20 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Ювентус
Турин
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|06.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 26
|3 : 1
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 1
|20.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 1
|22.12.2019
|Суперкубок Италии
|Финал
|1 : 3
|07.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 15
|3 : 1
|27.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 2
|25.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 0
|03.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 1
|14.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 2
|13.08.2017
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 3