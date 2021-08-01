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Салернитана - Сампдория 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
21 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 13-й тур
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Триест, Италия)
СалернитанаСампдория

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Сампдория, которое состоится 21 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Италия Стефано Колантуоно
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
27.10.2020 Кубок Италии 3-й раунд Сампдория1 : 0Салернитана

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