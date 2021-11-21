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Дженоа - Рома 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
21 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 13-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия)
ДженоаРома

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Рома, которое состоится 21 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Рома
Рим
Главные тренеры
Украина Андрей Николаевич Шевченко
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
07.03.2021 Италия - Серия А Тур 26 Рома1 : 0Дженоа
08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Дженоа1 : 3Рома
19.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Дженоа1 : 3Рома
25.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Рома3 : 3Дженоа
05.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Дженоа1 : 1Рома
16.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Рома3 : 2Дженоа
18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Рома2 : 1Дженоа
26.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Дженоа1 : 1Рома
28.05.2017 Италия - Серия А Тур 38 Рома3 : 2Дженоа
08.01.2017 Италия - Серия А Тур 19 Дженоа0 : 1Рома

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