Дженоа - Рома 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
21 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 13-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Рома, которое состоится 21 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Рома
Рим
Главные тренеры
|Андрей Николаевич Шевченко
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 0
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 3
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 3
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 3
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|3 : 2
|18.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 33
|2 : 1
|26.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 1
|28.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 2
|08.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 1