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Сассуоло - Кальяри 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
21 Ноября 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 13-й тур
Главный судья: Никколо Барони (Италия)
СассуолоКальяри

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Кальяри, которое состоится 21 ноября 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Италия Вальтер Маццарри
История личных встреч
31.01.2021 Италия - Серия А Тур 20 Кальяри1 : 1Сассуоло
20.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Сассуоло1 : 1Кальяри
18.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Кальяри1 : 1Сассуоло
08.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Сассуоло2 : 2Кальяри
26.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Сассуоло3 : 0Кальяри
26.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Кальяри2 : 2Сассуоло
11.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Сассуоло0 : 0Кальяри
20.09.2017 Италия - Серия А Тур 5 Кальяри0 : 1Сассуоло
21.05.2017 Италия - Серия А Тур 37 Сассуоло6 : 2Кальяри
22.12.2016 Италия - Серия А Тур 18 Кальяри4 : 3Сассуоло

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