Сассуоло - Кальяри 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
21 Ноября 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 13-й тур
Главный судья: Никколо Барони (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Кальяри, которое состоится 21 ноября 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Вальтер Маццарри
История личных встреч
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 1
|20.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 1
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 2
|26.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|3 : 0
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 2
|11.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 0
|20.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 1
|21.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 37
|6 : 2
|22.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 18
|4 : 3