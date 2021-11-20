Унион - Герта 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
20 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Герта, которое состоится 20 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Паль Дардаи
История личных встреч
|04.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 1
|04.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|3 : 1
|22.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|4 : 0
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 0