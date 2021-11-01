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Арминия - Вольфсбург 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
20 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
АрминияВольфсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Вольфсбург, которое состоится 20 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
Германия Франк Крамер
Германия Флориан Кофельдт
История личных встреч
19.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 22 Арминия0 : 3Вольфсбург
25.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Вольфсбург2 : 1Арминия
29.04.2015 Кубок Германии 1/2 финала Арминия0 : 4Вольфсбург
21.03.2009 Германия - Бундеслига Тур 25 Арминия0 : 3Вольфсбург
18.10.2008 Германия - Бундеслига Тур 8 Вольфсбург4 : 1Арминия
02.02.2008 Германия - Бундеслига Тур 18 Арминия0 : 1Вольфсбург
11.08.2007 Германия - Бундеслига Тур 1 Вольфсбург1 : 3Арминия
21.04.2007 Германия - Бундеслига Тур 30 Вольфсбург2 : 3Арминия
19.11.2006 Германия - Бундеслига Тур 13 Арминия0 : 0Вольфсбург

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