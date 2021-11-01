Арминия - Вольфсбург 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
20 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Вольфсбург, которое состоится 20 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
|Франк Крамер
|Флориан Кофельдт
История личных встреч
|19.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|0 : 3
|25.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 1
|29.04.2015
|Кубок Германии
|1/2 финала
|0 : 4
|21.03.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 3
|18.10.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|4 : 1
|02.02.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|0 : 1
|11.08.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 3
|21.04.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 3
|19.11.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|0 : 0