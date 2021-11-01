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Боруссия М - Гройтер Фюрт 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
20 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
Боруссия МГройтер Фюрт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Гройтер Фюрт, которое состоится 20 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Германия Штефан Лайтль
История личных встреч
07.02.2017 Кубок Германии 1/8 финала Гройтер Фюрт0 : 2Боруссия М
06.04.2013 Германия - Бундеслига Тур 28 Боруссия М1 : 0Гройтер Фюрт
11.11.2012 Германия - Бундеслига Тур 11 Гройтер Фюрт2 : 4Боруссия М

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