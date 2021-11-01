Хоффенхайм - РБ Лейпциг 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
20 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - РБ Лейпциг, которое состоится 20 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Джесси Марш
История личных встреч
|16.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 0
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 1
|12.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 2
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|3 : 1
|25.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 1
|31.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 0
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 2
|21.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 5
|02.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|4 : 0
|28.01.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 1