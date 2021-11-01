Свернуть список

Хоффенхайм - РБ Лейпциг 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
20 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
ХоффенхаймЛейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - РБ Лейпциг, которое состоится 20 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
США Джесси Марш
История личных встреч
16.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 РБ Лейпциг0 : 0Хоффенхайм
16.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Хоффенхайм0 : 1РБ Лейпциг
12.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Хоффенхайм0 : 2РБ Лейпциг
07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 РБ Лейпциг3 : 1Хоффенхайм
25.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 23 РБ Лейпциг1 : 1Хоффенхайм
31.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд РБ Лейпциг2 : 0Хоффенхайм
29.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 6 Хоффенхайм1 : 2РБ Лейпциг
21.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 РБ Лейпциг2 : 5Хоффенхайм
02.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 14 Хоффенхайм4 : 0РБ Лейпциг
28.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 18 РБ Лейпциг2 : 1Хоффенхайм

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close