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Байер - Бохум 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
20 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
БайерГерта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Бохум, которое состоится 20 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Бохум
Бохум
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Германия Томас Райс
История личных встреч
06.02.2010 Германия - Бундеслига Тур 21 Бохум1 : 1Байер
29.08.2009 Германия - Бундеслига Тур 4 Байер2 : 1Бохум
08.03.2009 Германия - Бундеслига Тур 23 Байер1 : 1Бохум
27.09.2008 Германия - Бундеслига Тур 6 Бохум2 : 3Байер
02.03.2008 Германия - Бундеслига Тур 22 Бохум2 : 0Байер
15.09.2007 Германия - Бундеслига Тур 5 Байер2 : 0Бохум
08.04.2007 Германия - Бундеслига Тур 28 Байер1 : 4Бохум
08.11.2006 Германия - Бундеслига Тур 11 Бохум1 : 3Байер

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