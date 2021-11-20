Байер - Бохум 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
20 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Бохум, которое состоится 20 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Бохум
Бохум
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Томас Райс
История личных встреч
|06.02.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 1
|29.08.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|2 : 1
|08.03.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 1
|27.09.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 3
|02.03.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|2 : 0
|15.09.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 0
|08.04.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 4
|08.11.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 3