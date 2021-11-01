Фрайбург - Айнтрахт 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000
21 Ноября 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Айнтрахт, которое состоится 21 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|3 : 1
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 2
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|3 : 3
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 0
|19.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|3 : 1
|25.08.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|0 : 2
|13.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 1
|20.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|0 : 0
|05.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 2
|01.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 0