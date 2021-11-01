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Фрайбург - Айнтрахт 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000
21 Ноября 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
ФрайбургАйнтрахт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Айнтрахт, которое состоится 21 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
Германия Кристиан Штрайх
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Айнтрахт Ф3 : 1Фрайбург
20.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Фрайбург2 : 2Айнтрахт Ф
26.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Айнтрахт Ф3 : 3Фрайбург
10.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Фрайбург1 : 0Айнтрахт Ф
19.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 18 Айнтрахт Ф3 : 1Фрайбург
25.08.2018 Германия - Бундеслига Тур 1 Фрайбург0 : 2Айнтрахт Ф
13.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 18 Айнтрахт Ф1 : 1Фрайбург
20.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 1 Фрайбург0 : 0Айнтрахт Ф
05.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 23 Айнтрахт Ф1 : 2Фрайбург
01.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 6 Фрайбург1 : 0Айнтрахт Ф

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