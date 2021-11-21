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Майнц - Кёльн 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
21 Ноября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
МайнцКельн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Кёльн, которое состоится 21 ноября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
11.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 28 Кёльн2 : 3Майнц
12.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Майнц0 : 1Кёльн
17.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Кёльн2 : 2Майнц
25.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Майнц3 : 1Кёльн
07.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 Кёльн1 : 1Майнц
18.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 12 Майнц1 : 0Кёльн
20.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 34 Кёльн2 : 0Майнц
22.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Майнц0 : 0Кёльн
17.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 30 Майнц2 : 3Кёльн
21.11.2015 Германия - Бундеслига Тур 13 Кёльн0 : 0Майнц

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