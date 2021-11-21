Майнц - Кёльн 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
21 Ноября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Кёльн, которое состоится 21 ноября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|11.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 3
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|0 : 1
|17.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|2 : 2
|25.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|3 : 1
|07.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 1
|18.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 0
|20.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 0
|22.01.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 0
|17.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 3
|21.11.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|0 : 0