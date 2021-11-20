ПСЖ - Нант 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
20 Ноября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Нант, которое состоится 20 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Нант
Нант
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 2
|31.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|0 : 3
|04.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 2
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 0
|17.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|3 : 2
|03.04.2019
|Кубок Франции
|1/2 финала
|3 : 0
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 0
|14.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 1
|18.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|4 : 1
|21.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 2