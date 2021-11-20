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ПСЖ - Нант 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
20 Ноября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
ПСЖНант

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Нант, которое состоится 20 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Нант
Нант
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
14.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 29 ПСЖ1 : 2Нант
31.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Нант0 : 3ПСЖ
04.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Нант1 : 2ПСЖ
04.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 ПСЖ2 : 0Нант
17.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 28 Нант3 : 2ПСЖ
03.04.2019 Кубок Франции 1/2 финала ПСЖ3 : 0Нант
22.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 19 ПСЖ1 : 0Нант
14.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 20 Нант0 : 1ПСЖ
18.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 13 ПСЖ4 : 1Нант
21.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 21 Нант0 : 2ПСЖ

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