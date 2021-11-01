Ренн - Монпелье 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
20 Ноября 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Монпелье, которое состоится 20 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 1
|29.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|2 : 1
|08.03.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|5 : 0
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 1
|20.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 0
|25.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 2
|19.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 1
|28.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
|07.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 0
|27.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1