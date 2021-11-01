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Ренн - Монпелье 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
20 Ноября 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция)
РеннМонпелье

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Монпелье, которое состоится 20 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
21.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 26 Монпелье2 : 1Ренн
29.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Ренн2 : 1Монпелье
08.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 28 Ренн5 : 0Монпелье
10.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 1 Монпелье0 : 1Ренн
20.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 21 Ренн0 : 0Монпелье
25.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 14 Монпелье2 : 2Ренн
19.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 38 Ренн1 : 1Монпелье
28.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 11 Монпелье0 : 1Ренн
07.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 36 Ренн1 : 0Монпелье
27.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 3 Монпелье1 : 1Ренн

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