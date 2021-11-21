Клермон - Ницца 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
21 Ноября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Ницца, которое состоится 21 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Ницца
Ницца
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Кристоф Галтье