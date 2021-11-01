Страсбург - Реймс 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
21 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Реймс, которое состоится 21 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Реймс
Реймс
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Оскар Гарсия
История личных встреч
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|0 : 1
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 1
|09.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|3 : 0
|07.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
|18.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 0
|03.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|4 : 0
|15.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 1
|08.04.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 32
|1 : 1
|05.11.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 14
|1 : 2