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Страсбург - Реймс 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
21 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция)
СтрасбурРеймс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Реймс, которое состоится 21 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Реймс
Реймс
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Испания Оскар Гарсия
История личных встреч
31.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 22 Страсбург0 : 1Реймс
01.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Реймс2 : 1Страсбург
09.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 24 Страсбург3 : 0Реймс
07.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Реймс0 : 0 4 : 2Страсбург
18.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Реймс0 : 0Страсбург
03.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 30 Страсбург4 : 0Реймс
15.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 18 Реймс2 : 1Страсбург
08.04.2017 Франция - Лига 2 Тур 32 Реймс1 : 1Страсбург
05.11.2016 Франция - Лига 2 Тур 14 Страсбург1 : 2Реймс

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