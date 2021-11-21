Анже - Лорьян 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
21 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Лорьян, которое состоится 21 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
|Жеральд Батикл
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|2 : 0
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 0
|07.01.2018
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|06.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 1
|03.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 2
|19.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|5 : 1
|12.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|3 : 1