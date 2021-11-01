Свернуть список

Труа - Сент-Этьен 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
21 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
ТруаСент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Сент-Этьен, которое состоится 21 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
Франция Лоран Батлес
Франция Клод Пюэль
История личных встреч
22.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 34 Сент-Этьен2 : 1Труа
24.01.2018 Кубок Франции 1/16 финала Труа1 : 1 ДВСент-Этьен
01.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 8 Труа2 : 1Сент-Этьен
09.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 33 Сент-Этьен1 : 0Труа
10.02.2016 Кубок Франции 1/8 финала Труа1 : 2 ДВСент-Этьен
23.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 7 Труа0 : 1Сент-Этьен
30.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 30 Труа2 : 2Сент-Этьен
10.11.2012 Франция - Лига 1 Тур 12 Сент-Этьен2 : 0Труа
17.03.2007 Франция - Лига 1 Тур 29 Сент-Этьен3 : 1Труа
28.10.2006 Франция - Лига 1 Тур 11 Труа3 : 1Сент-Этьен

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close