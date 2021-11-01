Труа - Сент-Этьен 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
21 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Сент-Этьен, которое состоится 21 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Труа
Труа
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
|Лоран Батлес
|Клод Пюэль
История личных встреч
|22.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 1
|24.01.2018
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 ДВ
|01.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 1
|09.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 0
|10.02.2016
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|23.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 1
|30.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 2
|10.11.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 0
|17.03.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 1
|28.10.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|3 : 1