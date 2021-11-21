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Метц - Бордо 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
21 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
МетцБордо

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Бордо, которое состоится 21 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Бордо
Бордо
Главные тренеры
Франция Фредерик Антонетти
Швейцария Владимир Петкович
История личных встреч
27.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 27 Бордо1 : 2Метц
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Метц0 : 0Бордо
08.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 24 Метц1 : 2Бордо
14.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 5 Бордо2 : 0Метц
19.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 38 Метц0 : 4Бордо
12.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 2 Бордо2 : 0Метц
08.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 32 Бордо3 : 0Метц
21.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 6 Метц0 : 3Бордо
25.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 34 Бордо1 : 1Метц
03.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 16 Метц0 : 0Бордо

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