Метц - Бордо 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
21 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Бордо, которое состоится 21 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Бордо
Бордо
Главные тренеры
|Фредерик Антонетти
|Владимир Петкович
История личных встреч
|27.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 0
|08.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 2
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|2 : 0
|19.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|0 : 4
|12.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|2 : 0
|08.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|3 : 0
|21.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 3
|25.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 1
|03.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 0