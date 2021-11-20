ПСВ - Витесс 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
20 Ноября 2021, Суббота. 18:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 13-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ - Витесс, которое состоится 20 ноября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Витесс
Арнем
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Томас Леч
История личных встреч
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|3 : 1
|25.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|2 : 1
|15.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|23.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|1 : 2
|14.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|5 : 0
|07.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|3 : 3
|03.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|1 : 0
|23.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|2 : 1
|29.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|2 : 4
|18.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|1 : 0