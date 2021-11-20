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ПСВ - Витесс 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
20 Ноября 2021, Суббота. 18:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 13-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды)
ПСВВитесс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ - Витесс, которое состоится 20 ноября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Витесс
Арнем
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Германия Томас Леч
История личных встреч
21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 ПСВ Эйндховен3 : 1Витесс
25.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Витесс2 : 1ПСВ Эйндховен
15.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи ПСВ Эйндховен1 : 1Витесс
23.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Витесс1 : 2ПСВ Эйндховен
14.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 ПСВ Эйндховен5 : 0Витесс
07.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Витесс3 : 3ПСВ Эйндховен
03.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 ПСВ Эйндховен1 : 0Витесс
23.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 ПСВ Эйндховен2 : 1Витесс
29.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Витесс2 : 4ПСВ Эйндховен
18.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 ПСВ Эйндховен1 : 0Витесс

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