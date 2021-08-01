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АЗ Алкмар - НЕК Неймеген 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
20 Ноября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 13-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды)
АЗ АлкмаарНЕК Неймеген

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - НЕК Неймеген, которое состоится 20 ноября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
НЕК Неймеген
Неймеген
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Янсен
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
07.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 НЕК Неймеген2 : 1АЗ Алкмар
28.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 АЗ Алкмар2 : 0НЕК Неймеген
30.01.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 НЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
01.11.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 АЗ Алкмар2 : 4НЕК Неймеген
13.04.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 32 АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
01.12.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 15 НЕК Неймеген3 : 2АЗ Алкмар
07.04.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 29 НЕК Неймеген1 : 1АЗ Алкмар
20.10.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 9 АЗ Алкмар0 : 2НЕК Неймеген
02.05.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 33 НЕК Неймеген1 : 1АЗ Алкмар
21.08.2011 Нидерланды - Эредивизия Тур 3 АЗ Алкмар4 : 0НЕК Неймеген

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