АЗ Алкмар - НЕК Неймеген 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
20 Ноября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 13-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - НЕК Неймеген, которое состоится 20 ноября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
НЕК Неймеген
Неймеген
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|2 : 1
|28.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|2 : 0
|30.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|0 : 3
|01.11.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|2 : 4
|13.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 32
|1 : 1
|01.12.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 15
|3 : 2
|07.04.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 29
|1 : 1
|20.10.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 9
|0 : 2
|02.05.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 33
|1 : 1
|21.08.2011
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 3
|4 : 0