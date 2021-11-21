Гран-при Катара прямая трансляция 21 ноября 2021 Гонка смотреть онлайн
Арена: Международный автодром Лосаль (Доха, Катар)Этап 20. Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 306.66 км)
21 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Катара, которое состоится 21 ноября 2021 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 20, оно проводится в стране Катар. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes AMG F1
|4
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|5
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|7
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|8
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|11
|Серхио Перес
|Red Bull
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|13
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|14
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|16
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|17
|Николас Латифи
|Williams
|18
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|20
|Никита Мазепин
|Haas