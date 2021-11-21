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Гран-при Катара прямая трансляция 21 ноября 2021 Гонка смотреть онлайн

Арена: Международный автодром Лосаль (Доха, Катар)
Этап 20. Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 306.66 км)
21 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК

Формула-1Гран-при Катара


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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Катара, которое состоится 21 ноября 2021 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 20, оно проводится в стране Катар. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
2 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
3 Финляндия Валттери Боттас Mercedes AMG F1
4 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
5 Испания Фернандо Алонсо Alpine
6 Великобритания Ландо Норрис McLaren
7 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
8 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
9 Франция Эстебан Окон Alpine
10 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
11 Мексика Серхио Перес Red Bull
12 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
13 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
14 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
15 Великобритания Джордж Расселл Williams
16 Финляндия Кими Райкконен Alfa Romeo
17 Канада Николас Латифи Williams
18 Италия Антонио Джовинацци Alfa Romeo
19 Германия Мик Шумахер Haas
20 Россия Никита Мазепин Haas

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