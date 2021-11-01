Вильярреал - Манчестер Юнайтед 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
23 Ноября 2021, Вторник. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Манчестер Юнайтед, которое состоится 23 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Унаи Эмери
История личных встреч
|29.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 2
|2 : 1
|26.05.2021
|Лига Европы
|Финал
|1 : 1 11 : 10
|25.11.2008
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 5
|0 : 0
|17.09.2008
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 1
|0 : 0