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Вильярреал - Манчестер Юнайтед 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
23 Ноября 2021, Вторник. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
ВильярреалМанчестер Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Манчестер Юнайтед, которое состоится 23 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
29.09.2021 Лига чемпионов Группа F. Тур 2 Манчестер Юнайтед2 : 1Вильярреал
26.05.2021 Лига Европы Финал Вильярреал1 : 1 11 : 10Манчестер Юнайтед
25.11.2008 Лига чемпионов Группа E. Тур 5 Вильярреал0 : 0Манчестер Юнайтед
17.09.2008 Лига чемпионов Группа E. Тур 1 Манчестер Юнайтед0 : 0Вильярреал

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