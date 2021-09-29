Севилья - Вольфсбург 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
23 Ноября 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Вольфсбург, которое состоится 23 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья, Испания
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Флориан Кофельдт
История личных встреч
|29.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа G. Тур 2
|1 : 1