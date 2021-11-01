Челси - Ювентус 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
23 Ноября 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ювентус, которое состоится 23 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|29.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 2
|1 : 0
|20.11.2012
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 5
|3 : 0
|19.09.2012
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 1
|2 : 2
|10.03.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|2 : 2
|25.02.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Челси» — «Ювентус». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.