Бешикташ - Аякс 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
24 Ноября 2021, Среда. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Аякс, которое состоится 24 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Турция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
|Серген Ялчин
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|28.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа C. Тур 2
|2 : 0