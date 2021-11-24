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Интер - Шахтёр 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
24 Ноября 2021, Среда. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
ИнтерШахтер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Шахтёр, которое состоится 24 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
28.09.2021 Лига чемпионов Группа D. Тур 2 Шахтёр Д0 : 0Интер М
09.12.2020 Лига чемпионов Группа B. Тур 6 Интер М0 : 0Шахтёр Д
27.10.2020 Лига чемпионов Группа B. Тур 2 Шахтёр Д0 : 0Интер М
17.08.2020 Лига Европы 1/2 финала Интер М5 : 0Шахтёр Д
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Шахтёр». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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