Интер - Шахтёр 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
24 Ноября 2021, Среда. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Шахтёр, которое состоится 24 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|28.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 2
|0 : 0
|09.12.2020
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 6
|0 : 0
|27.10.2020
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 2
|0 : 0
|17.08.2020
|Лига Европы
|1/2 финала
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Шахтёр». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.