Брюгге - Лейпциг 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
24 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Лейпциг, которое состоится 24 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Джесси Марш
История личных встреч
|28.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 2
|1 : 2