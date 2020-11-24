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Атлетико - Милан 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
24 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
АтлетикоМилан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Милан, которое состоится 24 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
28.09.2021 Лига чемпионов Группа B. Тур 2 Милан1 : 2Атлетико М
11.03.2014 Лига чемпионов 1/8 финала Атлетико М4 : 1Милан
19.02.2014 Лига чемпионов 1/8 финала Милан0 : 1Атлетико М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Милан». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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