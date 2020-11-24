Атлетико - Милан 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
24 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Милан, которое состоится 24 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|28.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 2
|1 : 2
|11.03.2014
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|4 : 1
|19.02.2014
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Милан». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.