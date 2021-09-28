Шериф - Реал Мадрид 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдова), вместимость: 14300
24 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Реал Мадрид, которое состоится 24 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Молдова. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|28.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 2
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Шериф» — «Реал». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.