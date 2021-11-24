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Минай - Колос 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
24 Ноября 2021, Среда. 15:00 МСК. Премьер-лига, 3-й тур
МинайКолос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Колос, которое состоится 24 ноября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 03-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минай
Минай
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
Украина Игорь Иванович Леонов
История личных встреч
04.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 20 Минай0 : 0Колос
25.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 7 Колос2 : 2Минай

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