Црвена Звезда - Лудогорец 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райко Митич - Црвена Звезда (Белград, Сербия), вместимость: 55000
25 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Лудогорец, которое состоится 25 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Сербия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Станислав Генчев
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига Европы
|Группа F. Тур 2
|0 : 1
|02.08.2016
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|2 : 4 ДВ
|26.07.2016
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|2 : 2