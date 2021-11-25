Байер - Селтик 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
25 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Селтик, которое состоится 25 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Селтик
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига Европы
|Группа G. Тур 2
|0 : 4