Рапид - Вест Хэм 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц (Вена, Австрия), вместимость: 28600
25 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рапид - Вест Хэм, которое состоится 25 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рапид В
Вена, Австрия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига Европы
|Группа H. Тур 2
|2 : 0