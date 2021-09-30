Олимпиакос - Фенербахче 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
25 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Фенербахче, которое состоится 25 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Греция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Педру Мартинш
|Витор Перейра
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига Европы
|Группа D. Тур 2
|0 : 3