Кайрат - Базель 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Алматы, Казахстан), вместимость: 26242
25 Ноября 2021, Четверг. 18:30 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Гога Кикачеишвили (Грузия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Базель, которое состоится 25 ноября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Казахстан. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Базель
Базель, Швейцария
Главные тренеры
|Курбан Бекиевич Бердыев
|Патрик Рахмен
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига конференций
|Группа H. Тур 2
|4 : 2