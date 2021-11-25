ХИК - Алашкерт 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Телиа 5G-Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
25 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Брам Ван Дрише (Бельгия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - Алашкерт, которое состоится 25 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Казахстан. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Алашкерт
Мартуни, Армения
Главные тренеры
|Тони Коскела
|Милан Миланович
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига конференций
|Группа A. Тур 2
|2 : 4