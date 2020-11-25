Карабах - Омония 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31400
25 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Мортен Крог (Дания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Омония, которое состоится 25 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Азербайджан. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Омония
Никосия, Кипр
Главные тренеры
|Гурбан Гурбанов
|Хеннинг Берг
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига конференций
|Группа H. Тур 2
|1 : 4