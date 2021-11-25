Слован - ПАОК 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Народны (Тегельне Поле) (Братислава, Словакия), вместимость: 29935
25 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован - ПАОК, которое состоится 25 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Словакия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Рэзван Луческу
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига конференций
|Группа F. Тур 2
|1 : 1
|29.08.2019
|Лига Европы
|Раунд плей-офф
|3 : 2
|22.08.2019
|Лига Европы
|Раунд плей-офф
|1 : 0